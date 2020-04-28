بالفيديو : سهيل رمزي تكشف سبب انفصالها عن فاروق الفيشاوي وعادل إمام أفضل من شاركته التمثيل

فاجأت الفنانة سهير رمزي جمهورها بعدد من التصريحات خلال مشاركتها في الحلقة الثالثة من برنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وكشفت الفنانة عن قيامها بإجهاض حملها عدة مرات بسبب كثرة انشغالها بالأعمال الفنية، ودخلت في نوبة بكاء قائلة: "أجهضت نفسي 3 مرات وندمت أنى عملت كده، والشغل والشهرة والنجومية كانت بتاخدني من الأمومة، وحسيت بندم اللحظة دي لما ماما توفت، وأنا ناقان " أن طريقتها في الزواج كانت اختيار الشخص الذي ينال إعجابها فقط دون تعقيدات أو التقيد بأي شيء آخر". وقالت "أنا كنت بتجوز الراجل اللي بيعجبنى، ومبدئي دائما في الحياة أننا بنعيش الدنيا مرة واحدة فنستمتع بها"، نافية إقبالها على أي علاقة غير شرعية أو زواج عرفي.

وأوضحت سهير رمزي أن أقصر فترة زواج عاشتها كانت سنة واحدة فقط مع الفنان محمود قابيل، مؤكدة أنه إنسان وفنان جميل ولكن اختلفا في زواجهما فقط، كما أشارت إلى أنها لم تقبل بأي زواج عرفي أو غير رسمي، وأن سبب استقرارها في زواجها الأخير لمدة 17 سنة هو كبر السن، وعدم وجود والدتها، ووصولها إلى مرحلة احتياجها إلى رفيق لحياة مستقرة.

كما أكدت أن أفضل ممثل شاركته أعمالها الفنية، هو عادل إمام، كما تمنت أن تجسد دور والدة الفنانة ياسمين صبري مؤكدة إنها تشبهها، وقالت إنها لا تمانع في تقديم دور والدة محمد رمضان بأي عمل فني.

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وأوضحت رمزي حقيقة انفصالها عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بسبب الخيانة والإدمان قائلة: احنا انفصلنا زي اتنين بيحبوا بعض بسبب بعض الأمور اللي بينا.

وأشارت إلى أن الإشاعات المتداولة غير صحيحة وقالت: لم يقم أحد من أزواجي بخيانتي طيلة حياتي بل كنت اتمنى أن أجد الخيانة لتكون سبب طلاقي.

وكشفت سهير رمزي بأنها لا تحب مشاهدة أفلامها القديمة خاصة أدوار الإغراء بسبب أنها لا تجد شخصيتها الحقيقية من خلال أعمالها سواء في السينما أو الدراما.

وفجرت سهير مفاجأة حول وجود أشقاء لها ولكنهم من والدها فقط ولا تعرف عنهم شيئا، قائلة: عندي أخوات مش أشقاء بس معرفهومش وهما ممكن يعرفوني ولكن أنا معرفهومش وهما إخواتى من بابا.

وأضافت أن إخوتها اتصلوا بها وقت وفاة والدها للحصول على مستحقات الميراث فقط وبعدها انتهت العلاقة، لافتة إلى أن أمها كانت كل حياتها وحاليا زوجها فقط ولا تعرف شيئا عن أشقائها.

وحول خطوتها الفنية المقبلة كشفت سهير، عن قراءتها سيناريو مسلسل جديد تجسد فيه دور شخصية رابعة العدوية، موضحة أنه حالة موافقتها على العمل ستجسد الجزء التي التزمت فيه رابعة العدوية دينيا، وتمنت أن يستمر إطار قراءتها للدور بالطريقة الجيدة الحالية حتى تشارك في العمل.