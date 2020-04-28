هل رفع حسين فهمي دعوى قضائية ضد محمد رمضان بسبب مسلسل البرنس؟

انتشرت مؤخراً بعض الأخبار حول رفع الفنان حسين فهمي دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان بعد عرض مشهد بمسلسل “البرنس”، والذي مزق فيه رمضان جواز سفره المصري. من جانبه قال حسين فهمي، إنه لم يحرك أي دعوى قضائية ضد محمد رمضان، لكن المشهد استفزه كمواطن مصري، حيث إنه لا يجوز الإساءة لجواز السفر المصري بهذه الطريقة. اقرئي ايضا : مادلين طبر تقلد الفنان يحيي شاهين بطريقة كوميدية Advertisements وأضاف فهمي أن المشهد أغضبه وعبر عن ذلك لأحد أصدقائه، كما أنه لا يهمه من الذي قام بتجسيد المشهد سواء محمد رمضان أو فناناً غيره؛ لأن الأزمة تتمثل في التصرف ذاته، فتمزيق جواز السفر المصري وإلقائه على الأرض شيء مرفوض بالنسبه له. يذكر أن مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر ونور وروجينا وريم سامي وإدوارد وتأليف وإخراج محمد سامي.



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