سلمى حايك تحتفل بعيد زواجها وتعترف: هذا ما اكتشفته عن زوجي بعد اختبار الحجر الصحي

اختارت النجمة العالمية من أصول مكسيكية - لبنانية سلمى حايك أن تحتفل بعيد زواجها تماشيًا مع أجواء الحجر المنزلي، فما كان بوسعها إلا أن تنشر صورًا قديمة تجمعها بزوجها وأرفقتها بتعليق رومانسي.



حايك المتزوجة من فرنسوا هنري بينولت، شاركت الجمهور على حسابها في الانستغرام بألوم صور ظهرت بها مرتدية فستان وردي وهي ترقص مع زوجها هنري وابنتها فالنتينا، وعلقت على الصور بـ3 لغاتٍ مُختلفة، وهي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، وقالت: "اليوم، وقبل 14 سنة التقيت برفيق روحي. بعد اختبار الوقت وحتى اختبار الحجر الصحي، أشعر بالسعادة لأنني وجدتك، وكلما اكتشفتك أكثر زاد حبي لك. ذكرى سعيدة يا حبيبي".

وكانت النجمة سلمي حايك قد تزوجت فرنسوا هنري بينولت، الرئيس التنفيذي لشركة Kering ورئيس Groupe Artémis، في عام 2009، ولديهما الابنة "فالنتينا بالوما" البالغة من العُمر 12 عامًا.

ويأتي منشور سلمى الرومانسي بعد أن ذكرت حادثة مؤخرًا مع أحد المخرجين، وصفتها بأنها غير لائقة على الإطلاق، حيث قال لها بأنها تبدو غبية وأنها تتحّدث بسرعة.

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ومؤخرًا، قامت الممثلة العالمية بمُشاركةِ صورةٍ لها من دون مكياج عبر حسابها، أبرزت من خلالها جمالها الطّبيعي، وعلّقت عليها بالإسبانية "أتمنى لكم يوم أحدٍ جميل"، مُضيفة هاشتاغات "ممتنة" و "أجواء الأحد".