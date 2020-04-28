شمس الكويتية تفضح نجوم برنامج رامز جلال: يدّعون أنه مقلب!

فضحت الفنانة شمس الكويتية النجوم الذين يظهرون في برنامج "رامز مجنون رسمي" الرمضاني الذي يقدمه الفنان رامز جلال من خلال تعليق قالت فيه إنهم يتقاضون أموالًا مقابل ظهورهم، ويدّعون أنه مقلب.



وكتبت شمس: "أعطيني فلوس وركبني ترند وأنا مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب"، إلا أنها عادت وحذفت التعليق.

وفسّر متابعو شمس، أنها تقصد حلقة "رامز مجنون رسمي" لجلال، مع صبري، مساء الأحد، وأنها تسخر من ياسمين، بعدما أحدثت حلقتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسمها الترند، بعد استغاثتها بزوجها أحمد أبو هشيمة.

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