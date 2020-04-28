مشهد يدمي القلوب لمحمد إمام ينتظركم الليلة في مسلسل "الإختيار"... هل أنتم مستعدون؟

فوجىء جمهور مسلسل "الإختيار" في الحلقة الرابعة بظهور النجم محمد إمام، بدور شخصية ضابط في أحد الأكمنة في سيناء وانتهت الحلقة بهجوم بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة على الكمين، وسوف تشهد الحلقة الخامسة معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الارهابيين وسوف ينتهي الأمر باستشهاده أثناء المواجهة في مشهد مؤثر يدمي القلوب. وقد حصل إمام على إشادات فريق العمل بعد أداءه لمشاهد الأكشن بشكل رائع. و محمد كان مهد لظهوره مساء أمس بصورة له على الانستجرام، ومن المقرر أن يظهر خلال الحلقات القادمة عدد جديد من ضيوف الشرف، ويعمل فريق عمل المسلسل في الوقت الحالي على الانتهاء من الحلقات الأخيرة من المسلسل وتستعين الشركة المنتجة ب3 وحدات للتصوير. Advertisements الصورة التي نشرها إمام على انستغرام وقبل إمام كان قد ظهر في المسلسل مجموعة من النجوم وهم: آسر ياسين ومحمد رجب وكريم محمود عبد العزيز واياد نصار وماجد المصري وإيهاب فهمي كضيوف شرف.

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