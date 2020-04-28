هيا الشعيبي تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بسرقة أموال المتبرعين

بعد اتهامها بسرقة التبرعات التي قامت بجمعها عبر حسابها في تويتر لمساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا، خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن صمتها وردت على كل الاتهامات.

وقالت الشعيبي :"أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا".

وأضافت في تصريحات تليفزيونية :"قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي".

وتابعت :"عندي فويسات "تسجيلات" من حريم تبكي والله عيب أني أحطها.. هي مرة واحدة نشرت تسجيل لواحدة كانت تبكي لأنها كانت ستطرد من البيت لعدم قدرتها على دفع الإيجار عشان كنت أبي الناس تساعد مو أبي أتفشخر.. بس الموضوع ده كشفلي أني كل اللي بيهجموني من ناس لا هم منا ولا علينا".

وكانت قد كشف عدد من الحسابات الكويتية الرسمية عن وجود حالةٍ من الغضب، بعد انتشار أخبارٍ تُفيد بأنَّ الفنانة الكوميدية الكويتية هيا الشعيبي قامت بجمع التبرعات من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا كونها لم تقم بتوزيعها.

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وأشارت هذه الحسابات إلى أن هذه الفنانة سبق لها وأن أعلنت عن توزيعها بصلا وطماطم للمحتاجين، وأنها بعدما قامت بجمع النقود لم تقم بتوزيعها بالشكل الصحيح.

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وتفاعل الجمهور مع هذه التغريدات، خاصةً أن الفنانة هيا الشعيبي، هي من كانت كشفت مؤخرا عبر حسابها في سناب شات عن توزيعها الطماطم والبصل للمحتاجين.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجهات الرسمية بمتابعة المشاهير الذين يقومون بلم التبرعات بهدف مساعدة الفقراء من أجل التأكد أنهم لا يستغلون الناس ولا يسرقون أموالهم بل يوزعونها بالفعل على المحتاجين.