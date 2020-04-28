تعليق جرئ من معجبة على صورة أحمد العوضي.. وياسمين عبد العزيز تتدخل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 06:58 مساءً - قام الفنان المصري “أحمد العوضي”، بنشرعلي حسابه الرسمى بموقع “إنستجرام” صورة من مشهد في مسلسله الجديد” الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، ويجسد خلاله دور الإرهابي هشام عشماوي ،ليُفاجأ بتعليق شديد الجراءه من إحدى معجباته على تلك الصورة.

وحيث تركت المعجبة تعليقًا جريئًا على صورة أحمد العوضي، قائلة له: “نفسي فيك أوي”، الأمر الذي دفع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز التى ترتبط بالعوضي عاطفيًا خلال الفترة الحالية للتدخل على الفور والرد علي هذا التعليق .

حيث وجهت ياسمين إليها الرد قائلة لها: “نعم؟؟؟؟؟!!”، مع رمز تعبيري يوحي بالغضب ويبين غيرتها على العوضي من الفتاة صاحبة التعليق .

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وفي سياق متصل، نشر العوضي رسالة شكر وغزل لياسمين، من خلال تعليق علي صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، حيث قال: “شكرًا إنك في حياتي.. شكرا على كل حاجة، على تشجيعك وشكرًا على إنك حتة مني”.

واختتم العوضي: “أنا ناجح بيكي وليكي.. ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس، بحبك”.

فردت عليه ياسمين عبد العزيز، قائلة: “أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك إنت أحسن راجل في الدنيا”.