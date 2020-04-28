هيا الشعيبي متهمة بسرقة أموال المتبرعين لـ «كورونا».. والفنانة تدافع عن نفسها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لاتهام بأنها قامت بسرقة التبرعات التي جمعتها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة فيروس كورونا.

هيا دافعت عن نفسها، بقولها: “أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا”.

الفنانة الكويتية أضافت: “قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي”.

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وردت على الهجوم الذي تعرض له الفنانين بسبب أجورهم المرتفعة في ظل أزمة فيروس “كورونا” المستجد، قائلة: “أنا ما أركز على التعليقات وما أحط هدول الناس في بالي، لأن إحنا لينا تاريخنا وفننا وكوميديتنا من سنين ليش هلق طلعتوا تتكلموا.. يا جماعة الناس هدول مو مننا ولا علينا”.

واستطردت: “أنا ليا عتب على بعض الناس ليش تسمعلهم.. من وإحنا صغار والتليفزيون الكويتي مدللنا وياخد مننا.. ليش إحنا ننطر الأبواب اللي بره تنطق عشان الأعمال الكويتية تروح حق اللي بره.. يا جماعة تصوير عمل واحد تخلي الناس تهد بيتها.. إحنا لما ندش تصوير كام شهر ما بشوف عيالي”.