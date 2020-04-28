ليا ميشال وزوجها تنتظر مولودها الأول

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تنتظر المغنية والممثلة الأمريكية ليا ميشال، ولادة طفلها الأول من زوجها، زاندي ريتش و ذلك بعد عام من زواج الثنائي الشهير.

وتداول الخبر العديد من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها “بيبول” و”جاست جيرد”، وقد أشار مصدر لموقع “بيبول”: “لياوزاندى كانوا يتمنوا منذ فترة طويلة أن يكونوا آباء”.

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وبدأت علاقة ليا ميشال وزاندي ريتش البالغ من العمر (37 عاما ) عام 2017 وتزوجا في مارس 2019 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، ولم يعرف البعض أن زاندي هو رئيس العلامة التجارية للملابس AYR.

من جهة أخري وعلى مدار الشهر والنصف الماضيين، كان الزوجان ليا و زاندي يعيشا معا العزل الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، وبصحبتهم والدة ليا التي تقيم معهما، وتحرص ليا علي نشر العديد من الصور عبر صفحتها علي موقع “انستجرام” وكأنها ترصد يومياتها خلال الحجر المنزلي.

والجدير بالذكر أن ليا ميشال، البالغة من العمر 33 عاما، بدأت مسيرتها الفنية عام 1995، و قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية التليفزيونية الناجحة، ومن أبرزها: “Sons of Anarchy” و “Glee” و “Scream Queens” و“The Mayor”، وغيرهم.