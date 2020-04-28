أحمد فهمي يخضع لجراحة في المريء للمرة الثالثة.. ويوضح حقيقة إصابته بالسرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد فهمي أنه يستعد للخضوع لجراحة ثالثة في المريء بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك على الرغم من خضوعه لنفس العملية مرتين في مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية.

الفنان المصري أكد أنه لا يزال يعاني من آلام في المريء رغم العمليتين السابقتين، حيث تبين حاجته إلى جراحة ثالثة، وذلك وفقاً لنتائج الفحوصات والأشعة.

وأضاف أن طبيبه الفرنسي جاك ديفير، طالبه بعدم استكمال تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “رجالة البيت” بسبب حالته، لكنه أصر على مواصلة التصوير لأنه “شغل ناس” ولا يجوز التأخر عنه.

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فهمي نفى كل ما تردد عن إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه يعاني من مرض نادر اسمه “لاتن باتش”، وبسببه تُفرز بعض الخلايا عُصارة مضرة.

وكان الفنان أحمد فهمي قد تعرض منذ شهور لبعض الآلام والمشاكل، وتبين بعد إجراء عدد من الفحوصات ان لديه عدد من المشاكل في المرئ، وخضع لجراحة في شهر ديسمبر الماضي، لكنه أكد أن العملية لم تنجح كليا.

وسافر أحمد فهمي إلى بلجيكا من أجل خضوعه لعملية جراحية في المريء للمرة الثانية، ونشر صورة له بعد الجراحة، على حسابه بموقع «أنستجرام»، وعلق قائلا: “الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا وانا بعمل العملية رغم مشاغلة .. و بشكر بروفيسور جاك ديفير البلجيكى على حسن الاستقبال».