محمد رمضان متهم بتقليد تامر حسني.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أيام من طرح بوستر مسلسل “البرنس”، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويعرض ضمن السباق الرمضاني، واجه بطل العمل تهمة جديدة وهي تقليده للفنان المصري تامر حسني.

وتناول النشطاء صورة البوستر وتلتي جاءت متطابقة مع بوستر مسلسل “آدم”، للفنان تامر حسني، والذي عرض قبل سنوات، وتم نشر البوسترين تحت عنوان: “أما البرنس يطلع حرامي”.

وكانت أحداث مسلسل “البرنس”، قد بدأت بتقديم محمد رمضان لشخصية رضوان، الذي يتمني السفر للعمل إلى الإمارات، حيث يعمل في السمكرة والدوكو بورشة والده.

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وسخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خطأ فادح شهدته الحلقة الأولى، بعدما تم تبديل سيارة بسيارة أخرى بشكل غير مبرر.

مسلسل “البرنس”، يشارك في بطولة العمل، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل “البرنس” ثاني عمل يجمع بين المخرج محمد سامي ومحمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل “الأسطورة” عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا.

يذكر أن مسلسل “آدم”، عرض في رمضان 2011، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد سامي، وبطولة: تامر حسني، مي عز الدين، درة، ماجد المصري، أحمد زاهر، دينا فؤاد، محمود الجندي، كريم كوجاك.