تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في ثالث حلقات برنامجه الجديد “رامز مجنون رسمي”، والذي يعرض بعد الفطار على شاشة قناة MBC مصر.

ياسمين تألقت خلال الحلقة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت “تيشيرت” من علامة Balmain يصل سعره إلى 208 جنيها استرلينيا، أي ما يعادل 4086 جنيها مصريا.

وحملت حقيبة من توقيع دار أزياء Fendi، يصل سعرها إلى 43948 جنيها مصريا، مع حزام يصل سعره إلى 990 دولاراً، وانتعلت حذاء من تصميم دار Louis Vuitton يصل سعره إلى 634 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 10 آلاف جنيها مصريا.

يذكر أنه في بداية الحلقة وجهت الفنانة أروى أسئلة لياسمين صبري حول بداية علاقتها بأحمد أبو هشيمة، حيث أكدت أنها أحبته من أول لقاء جمعهما، وأوضحت أنها شعرت من أول لقاء أنه سيحدث بينهما شيء.

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وعن أكثر شيء جذبها لأبو هشيمة، قالت الفنانة المصرية أنه دمه الخفيف، قائلة: “بيضحكني”، لافتة إلى أنه يناديها بـ “ياسمينتي”.

ياسمين استنجدت خلال المقلب بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ورفضت الاستجابة لرامز بتوجيه رسالة له بقولها: “مش عايزاه”، لتستبدلها قائلة: “لأ عايزاه”.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد احتفلت بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مساء الجمعة 17 إبريل، وسط أجواء عائلية بسيطة، حيث اقتصر الحضور على أفراد الأسرتين، نظرا للإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

ياسمين أطلت في الحفل بفستان أبيض بسيط، بلغ سعره ٢٣٢٧ دولارا، أي ما يعادل أكثر من 37 ألف جنيه مصري، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، من توقيع دار Christian Louboutin، بلغ ثمنه 920 دولارا، أي ما يعادل أكثر 14 ألفا جنيه مصري.