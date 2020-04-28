هل يتناول مسلسل «ونحب تاني ليه» قصة حياة ياسمين عبدالعزيز؟.. الفنانة تعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري عمرو محمود ياسين، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول كون مسلسل “ونحب تاني ليه”، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنه يتناول قصة حياتها.

الفنان والمخرج عمرو محمود ياسين، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “والجدير بالذكر إن قصة مسلسل ونحب تاني ليه، هي قصة كنت كتبتها من حوالي سنتين كمعالجة، بعنوان الست آيات، ومكنتش عارف وقتها من سيكون أبطالها”.

وعلقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، نافية وجود أي صلة بين قصة المسلسل وبين حياتها الشخصية، قائلة: “قولهم.. تعبت”، فرد عليها كاتبًا: “منا بقول أهه”.

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المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث. الكوميدية.

كانت ياسمين عبدالعزيز قد شاركت في موسم رمضان 2019، بمسلسل “لآخر نفس” من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وبطولة كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبدالحليم وآخرون.

ياسمين عبدالعزيز، تجسد خلال المسلسل دور زوجة ضابط شرطة، تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هي وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي مشوق.