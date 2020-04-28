مادونا تقضي العزل المنزلي في اكتشاف المواهب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، تقضي فترة العزل المنزلي الصحي التي تعيشها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، في اكتشاف مواهب إضافية لها في حياتها.

النجمة العالمية نشرت مقطع فيديو جديد لها من داخل العزل الصحي المنزلي وهي داخل المطبخ وتقوم بإعداد الطعام بصحبه صديقها الذي يصغرها بأكثر من 20 عام.

وحرصت المطربة العالمية مادونا، منذ أيام، على نشر صورة لها من دولاب ذكرياتها مع غلاف أول ألبوم غنائي لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

الغلاف الذي نشرته النجمة العالمية هو لأول ألبوم غنائي لها تم إصداره في يوليو عام 1983، أي قبل 37 عاماً، وقامت بتعديله وتركيب كمامه طبية على الغلاف.

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وشاركت مادونا، البالغة من العمر 61 عاما، جمهورها ومتابعيها منذ أسابيع، بفيديو غريب، حيث ظهرت فى حوض الاستحمام “البانيو”، وهو ممتلئ بالمياه والورود والشموع، وكأنها تقوم بطقوس روحانية خاصة، وتحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره فى البشرية.

وقالت مادونا فى المقطع الذى نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام” “كورونا لا تهتم بمدى ثرائك، ومدى شهرتك، ومدى مرحك، ومدى ذكائك، ومكان إقامتك، وكم عمرك، وما هى القصص المدهشة التى يمكنك أن ترويها”.

وتابعت مادونا قائلة : إنه المعادل العظيم، والفظيع فى الأمر هو أنه جعلنا جميعًا متساوين”، بحسب ما ذكر موقع thewrap.

وكانت مادونا قد ألغيت حفله فى العاصمة الفرنسية باريس، بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث ذكرت جريدة Us Today، أن المطربة مادونا التي تبلغ من العمر 61 عاما، ألغيت حفلاتها حيث حذرت فرنسا إقامة الفعاليات التي يزيد فيها الأعداد عن ألف فرد، والتي كان المقرر لها 11 مارس الماضى.