كشف هوية حبيب إيما واتسون الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي عن هوية حبيب النجمة والممثلة البريطانية الشهيرة إيما واتسون، وذلك بعد مشاهدتهما سويًا في أكتوبر الماضي، وقالت الصحيفة إن صديقها الجديد هو رجل الأعمال الأمريكي ليو إلسكندر روبينتون، البالغ من العمر 30 عامًا.

وكانت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا، المرشحة لجائزة الأوسكار، قد شوهدت وهي تقبل رجلًا غامضًا في لندن في أكتوبر الماضي، ويعتقد أن العلاقة بينهما جادة جدًا لدرجة أن إيما قدمت حبيبها الجديد لوالديها، جاكلين وكريس، كما فعل إيما وليو كل ما في وسعهما للحفاظ على خصوصية علاقتهما.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية فإن ليو مسح جميع حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لحماية علاقتهما الرومانسية، بعد أن تم تصويرهما في أكتوبر، وكانا قد شوهدا مرة أخرى أيضًا أثناء تناول الطعام معًا في ديسمبر في مطعم The Ivy بعد فترة وجيزة من لقائهما لأول مرة.

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وعلى جانب أخر، كانت النجمة البريطانية إيما واتسون، قد زينت غلاف مجلة British Vogue، في عددها الجديد المخصص لشهر يناير المقبل 2020، ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، الغلاف الذي ظهرت عليه إيما وكانت بإطلالة حمراء أنيقة من تصميمات ماركة أزياء “أليكسندر مكوين”.

وجاء ذلك بعد أن شاركت النجمة الانجليزية الشابة إيما واتسون في عرض خاص جديد لأحدث أفلامها Little Women بمدينة نيويورك، كما نشرت صحيفة الديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، والذي أقيم بمتحف الفن الحديث بمدينة نيويورك بحضور إعلامي وجماهيري كبير، وبمشاركة نجمات الفيلم سيرشا رونان ولورا ديرن.

وتجسد النجمة إيما واتسون في فيلم Little Women شخصية باسم “ميج”، ويشارك في بطولته الفنان الشاب تيموثي شالاميت الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم “لوري”، وكذلك النجمة سيرشا رونان التي تجسد بالفيلم شخصية باسم “جو مارش”، والنجمة الكبيرة ميريل ستريب تجسد بالفيلم شخصية باسم “العمة مارش”، والفنانة الشابة “إيليزا سكانلن” التي تجسد شخصية باسم “بيث مارش”.