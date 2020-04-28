بعد اصابته بكورونا.. الفنان نيك كورديرو على التنفس الصناعي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الحالة الصحية للنجم الكندي، برودواي نيك كورديرو، غير مستقرة، حيث كان يأمل الأطباء أن يتجاوز كورديرو هذه المرحلة الصعبة حيث يتواجد علي جهاز التنفس الصناعي، وسيبقي عليه خلال هذه الفترة و ذلك بعد أن أصيب بحمى جديدة صباح يوم الأثنين 27 إبريل بسبب فيروس كورونا، وأجريت عدد من الاختبارات لمعرفة السبب الحقيقي للحمي.

ومن جانبها أشارت أماندا كلوتس أنه بالفعل تمت السيطرة علي الحمى، والاطباء يعتنون جديا بكورديرو، لكنهم فضلوا وضع جهاز التنفس الصناعي كنوع من الأمان وسهولة التحكم .

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وكان الأطباء قد اضطروا إلى بتر ساقه اليمنى الأسبوع الماضي، حيث كان لدى ممثل برودواي الشهير نيك كورديرو البالغ من العمر 41 عاما، إجراء طبي جديد وهو جهاز تنظيم ضربات القلب في قلبه، وذلك حسبما أعلنت زوجته أماندا كلوتس، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها ” فارايتي”.

وأكدت كلوتس أن الأطباء اضطروا لوضع جهاز تنظيم ضربات القلب للنجم الكندي كورديرو خلال الساعات الماضية وذلك بسبب اضطراب واضح في معدل ضربات القلب ووصولها للحد الغير طبيعي وأن هذه الخطوة ستساعده على الاستقرار في الإجراءات المستقبلية.

وكانت وكالة أسوشيتد برس كشفت أن كورديرو الذي أصيب بفيروس كورونا “COVID19” كان في المستشفى منذ 31 مارس الماضي ، و كان يٌعالج بمسيلات الدم للمساعدة في تخفيف التجلط في ساقه ، لكن الأطباء اضطروا إلى إيقاف الدواء لأنه كان يسبب له نزيف داخلي ، و بعد أن ساءت حالته اضطر الأطباء الي بتر ساقة اليمني .