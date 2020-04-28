"النحات" لـ باسل خياط ينجح في جذب الجمهور إليه

الثلاثاء 28 أبريل 2020

باسل خياط

نجح مسلسل "النحات" في جذب انتباه الجمهور إليه بعد مرور 4 حلقات، بالرغم من الغموض الذي يسيطر على شخصيات العمل، خصوصاً الممثل السوري باسل خياط بشخصية (يمان)، حيث يكون باسل نحات، يقرر الانتقال إلى منزل عائلته في بيروت المهجور والمهمل بعج سنين من وفاة والده (عصمت)، ويقرر اعطاء دورة تدريبية في مجال النحت في احدى الجامعات القريبة من المنزل.



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هذا القرار يشعر والدته هيفاء الذي تلعب دورها (دارينا الجندي) بالقلق، ورعبها بفتح (يمان) ابواب الماضي التي أغلقت منذ حوالي 30 عامًا.

ويحتدم الصراع بين يمان ووالدته ويصر على معرفة الماضي وكشف الغطاء عنه، ولحظة دخوله إلى المنزل المهجور، يأخذ باسل الجمهور معه في مشوار مليء بالرعب، خصوصاً أنه يشعر أن روح والده ليست مرتاحة ويجب أن يخلصها من الماضي.

وما يثر شكوك (يمان) أكثر هو كشفه لألبوم صور قديمة، وصورة تظهر تاريخ وفاة والده، واحتمالية أن يكون غير متوف، مشيراً إلى أن والده قتل قبل أن تتخذ هذه الصورة. من بعدها يلجأ إلى والدته ويطلب منها رؤية الصورة والتاريخ الموجود في أسفلها، لتؤكد له أن هناك شبه بينه وبين والده لكنه ليس هو.

العمل يندرج ضمن أعمال الإثارة والتشويق، وهو من تأليف الكاتبة السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري. ويشارك في بطولته كل من أمل بشوشة، وندى أبو فرحات، ألكو داوود، إيلي متري، جوزيف بو نصار، ليا ابو شعيا، دارينا الجندي، فادي إبراهيم، يارا قاسم، كارول عبود وغيرهم.