شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس فى رابع حلقاته.. روجينا تحرض أحمد زاهر على قتل محمد رمضان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 محمد رمضان Advertisements في الحلقة الرابعة من المسلسل المصرى"البرنس" تقوم "فدوى" (روجينا)، الزوجة الثانية لـ "فتحي" والذي يلعب دوره الفنان (أحمد زاهر)، بتحريضه على قتل شقيقه "رضوان البرنس" (محمد رمضان)، وزوجته (نجلاء بدر)، وأولاده، ليحصل على ميراثه من المنزل بعد وفاة والده. وشجعت "فدوى"، "فتحي"، على ذلك بعد أن أكد لهما المحامي صحة أوراق بيع المنزل الذي كتبه والده الحاج "حامد البرنس" (عبد العزيز مخيون)، لشقيقه رضوان قبل وفاته.

وشهدت الحلقة أيضا مشاجرة بين "عبير" شقيقة رضوان (رحاب الجمل)، ونجلاء بدر زوجته، لمطالبة الأولى بإرثها الذي اغتصبه رضوان منها ومن إخوته. البرنس بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر وروجينا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ويُعرض على شاشة dmc الساعة 08:45 مساءاً بتوقيت السعودية.

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