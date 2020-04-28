حياة الفهد توجه رسالة قاسية إلى مخرج "أم هارون" محمد جمال العدل

الثلاثاء 28 أبريل 2020

حياة الفهد

أثار تعليق المخرج المصري محمد جمال العدل (ماندو) الذي تفاخر من خلاله بتصدر مسلسل "أم هارون" للترند الخليجي لأكثر من يوم دونما ذكر أي فرد آخر من طاقم العمل، غضب العديد، ومن بينهم بطلة المسلسل الفنانة الكويتية حياة الفهد. وكتب العدل عبر صفحته على فيسبوك بعد يومين من عرض المسلسل قائلًا: " أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعا ان احنا كمصريين عموما مش بنتابع أعمال خليجية.

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أنا نفسي قبل ما اعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي .بس أحب اعرفكم أن اخوكم مسلسله تريند رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها". وكان تعليق العدل قد أغضب نسبة لا بأس بها من الجمهور الخليجي الذي أكد أن ما قاله نوع من الغرور وقلة الاحترام، خاصة أنه لم يشكر أحداً آخر من طاقم العمل. في المقابل يبدو أن حياة الفهد قررت الرد على طريقتها الخاصة عبر حسابها في إنستغرام، حيث نشرت صورة لشخصية "أم هارون" وكتبت معلقة: "إذا امتلأ كفً اللئيم من الغنى تمايلَ إعجابا وقال أنا أنا ثم أنا ولكن كريمَ الأصل كالغصنِ كلما يحمل أثمارا تواضع وانحنىْ ام هارون كل شكري ومحبتي لجمهوري العزيز وربي يحفظكم من كل شر ومكروه ويحفظ لكم عوائلكم. حياة الفهد".

ثم عادت ونشرت الفهد صورةً أخرى قالت فيها: "شكر وتقدير للمخرجة لولوة عبدالسلام على مشاركتها في اخراج مسلسل #ام_هارون والشكر للكوادر الفنية والانتاجية معها ودائما نكسب الناس بأخلاقها وتمنياتنا لها بالتوفيق وكل عام وانتي بخير". ورأى الجمهور أن ما نشرته الفهد ما هو إلا تلميح واضح وهجوم غير مباشر على المخرج المصري محمد جمال العدل بعد منشوره، مؤكدين أن ردة فعل الفهد منطقية وطبيعية فالعمل ليس قائما على المخرج بل على الطاقم بأكمله.

مسلسل "أم هارون" للمؤلفين علي ومحمد شمس والمخرج محمد جمال العدل، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، من بينهم حياة الفهد، فاطمة الصفي، أحمد الجسمي، محمد جابر، فخرية خميس، سعاد علي، عبدالمحسن النمر، آلاء شاكر، محمد العلوي، فرح الصراف، روان مهدي، إلهام علي، آلاء الهندي، ونواف البدر وغيرهم.