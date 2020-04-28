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شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الحيان: برنامج رامز جلال يسيء إلى الإنسانية ويستحقر المستضيفين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 أبريل 2020
فهد الحيان
انتقد الفنان فهد الحيان، عبر مقطع فيديو، برنامج "رامز مجنون رسمي"، مبيناً أنه "يسيء إلى الإنسانية، والأخلاق، وحقوق البشر، وآداب الاستضافة".
وفي سياق انتقاده، قال الحيان: "البرنامج قمة في الإذلال والتحقير للمستضيفين. نحن لا نضحك، ولا نبتسم على برنامج مثل هذا، يصغِّرهم، ويهينهم، فلا حقوق الإنسان ترضا بذلك، ولا أي دين. هذه المهزلة بكل معنى الكلمة، وأتمنى أن يصل كلامي هذا إلى المسؤولين".
وعبَّر عن استيائه من استمرار عرض برنامج رامز جلال، الذي كما وصف "يهين فيه المستضيفين دون أي تحركٍ من الجهات المعنية والمختصة لاتخاذ إجراءاتٍ ضد البرنامج، بل ودون تعليقٍ من هيئة نقابة المهن الموسيقية حيال معطياته السلبية".
يشار إلى أن فهد الحيان اعتزل التمثيل عام 2014 بعد مسيرة عطاءٍ، استمرت عقدين من الزمن، ويُرجَّح أنه أقدم على هذه الخطوة بسبب سوء الأوضاع الفنية، وتدني مستواها الدرامي.
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