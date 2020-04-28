السقا يهزم عمرو سعد ويتبرع بـ100 ألف جنيه لمستشفى أطفال

الخليج 365 - صفوت دسوقيالثلاثاء 2020/4/28 07:15 م بتوقيت أبوظبي
حل الفنان عمرو سعد ضيفاً على الحلقة الرابعة من برنامج المسابقات "أغلب مع السقا"، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي ويذاع على شاشة "إم بي سي مصر".
في بداية الحلقة رقص السقا على أغنية "بحبك يا صاحبي " للمطرب أحمد سعد، وكان التحدي الأول بين النجمين في كرة اليد، أما التحدي الثاني فكان في لعبة ربط المسامير وتفوق فيها عمرو سعد، كما تفوق أيضاً في مسابقة "سحر العيون".
وبذكاء شديد استطاع السقا تحويل الخسارة إلى مكسب في لعبة "كلمة توديك وكلمة تجيبك" والمنافسة في لعبة "العقلة".
وفي ختام البرنامج تنازل السقا عن قيمة الجائزة و التي تقدر بـ100 ألف جنيه مصري، وبناء على نصيحة عمرو سعد تبرّع بها لمستشفي 57375 لعلاج سرطان الأطفال في مصر.
السقا انتهى من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته منى زكي وظافر العابدين وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.
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