نجوم الفن وفانوس رمضان.. علاقة خاصة وثقتها صور نادرة

لشهر رمضان في مصر رائحة عطرة وأجواء رائعة منها المسحراتي الذي يجوب الشوارع لتذكير الصائمين بموعد تناول السحور وصانع الكنافة والزينة التي تعد بهجة للشرفات.





ويحتل فانوس رمضان مكانة خاصة في القلوب ورغم مرور السنوات والتطور الكبير الذي طال كل مجالات الحياة، ما زال يحتفظ بمكانته، إذ تحرص كل أسرة على شرائه مع قدوم رمضان.

وحرص نجوم الفن في مصر قديماً على الاحتفال بشهر رمضان مع الفانوس، إذ التقطوا صوراً نادرة معه لتخليد ذكراه.

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في مقدمة نجوم الزمن الجميل الذين حرصوا على التقاط الصور مع فانوس رمضان؛ الفنان الراحل أحمد مظهر، ويضم الأرشيف صورة نادرة له وهو يهدي فانوساً لابنته، وصورة أخرى للفنان صلاح ذو الفقار مع زوجته في هذه التوقيت الفنانة شادية وبينهما الفانوس.

وظهر الفانوس أيضاً مع زيزي البدراوي وبوسي وزبيدة ثروت مع إحدى بناتها، وحسن يوسف ولبلبة والراقصة سامية جمال.



