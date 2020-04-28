قصي خولي يظهر مع وديع الشيخ.. والجمهور: مستواك نازل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الفنان السوري قصي خولي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، وبجانبه المطرب الشعبي اللبناني وديع الشيخ وهما يتبادلان الحديث في سيارة الشيخ، وهو الأمر الذي على ما يبدو لم يرُق للكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا بتداول مقطع الفيديو تحت عناوين كثيرة.

وفي التفاصيل فقد قام النجم السوري بنشر مقطع الفيديو عبر إنستغرام، معلقاً عليه: "الحبيب والغالي شكرا يا خيّ الله يديم المحبة"، وظهر فيه قصي إلى جانب الشيخ وهو يقود السيارة، ليتضح أن قصي خولي كان في ضيافة وديع الشيخ في منزله رغم تدابير الحجر الصحي والإغلاق المفروض في البلاد نتيجة فيروس كورونا مما أثار الكثير من البلبلة والجدل، حول خرق النجمين لتلك التدابير.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لم يكن المحور الرئيسي الذي أثار انتقاد المتابعين، إذ انتقد جمهور قصي ظهوره مع المطرب الشعبي اللبناني المشهور بأغنية "أموت وينشرح صدري" وذكره لبعض الألفاظ الخارجة أثناء غنائه، كما أنه يُسمى بمطرب "الليل والكازينوهات، مطالبين النجم بتفسير هذا الظهور "الصادم" على حد قولهم، متهمين إياه بانحطاط مستواه الفني والاجتماعي، حيث قال أحدهم: "نازل المستوى تبعك كثير"، بينما قال آخر: "لك شو هالمستوى الهابط يلي واصلو..لك شبك صحيح".

كما أشار البعض في تعليقاتهم إلى أن ظهور قصي خولي برفقة وديع الشيخ، جاء نتيجة الفراغ الحاصل من عدم عرض مسلسل "20 20" الذي كان مقرراً عرضه في مسلسلات رمضان هذا الموسم وتأجل عرضه بسبب فيروس كورونا وعدم استكمال التصوير.

وهناك من اعترض على بعض الأوصاف التي أطلقها خولي على وديع الشيخ كوصف "ملك الملوك".

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يُذكر أن قصي خولي يعيش حالياً في لبنان بعدما أغلقت المطارات أبوابها أمام المسافرين وكان يتواجد فيها لاستكمال تصوير مسلسل "20 20" وهو الأمر الذي لم يتم نتيجة لإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان خولي منذ حوالي الأسبوعين أعلن عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، عن إطلاق منصة جديدة تدعى"writables" عبر الإنترنت، كما أطلق الحسابات الرسمية للمنصة أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكون متاحة للجميع.

وكتب خولي في تعريفه عن المنصة المستحدثة من قبله أنها تعنى بجمع المواهب التي تتعلق بكافة أنواع الفنون وكل ما يتعلق بهذا المجال من كل الدول وكافة الأعمار، وأنها المكان المناسب من أجل إعطاء الموهبة التي تستحق فرصة لتعرض بشكل احترافي.