ماغي بوغصن تحصد إعجاب الجمهور بعد هذا المشهد في "أولاد آدم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ أولى حلقات مسلسل "أولاد آدم" ونجومه الأربعة يحصدون الإعجاب فيما يتعلق بأدائهم والطريقة التي يقدمون فيها أدوارهم، ومنهم الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن التي عادت لأداء أدورار درامية بعد أعوام من أدائها للأدوار الكوميدية، وهو ما جعل الأنظار تتوجه إليها بشكل كبير.

وعلى الرغم من الإشادة بجميع مشاهدها التي تؤديها في المسلسل، إلا أن مشهد بكائها من حلقتها الرابعة، كان الأكثر حديثاً وتداولاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت ماغي والتي تجسد دور "القاضية ديما" وهي منهارة وتبكي لحظة دخولها لترى الطفل الذي صدمته بسيارتها بعد شربها للكحول، إذ عرفت في تلك اللحظة أن الطفل أصيب بالشلل نتيجة الحادث.

ووصف العديد من المتابعين هذا المشهد بأنه حقيقي وليس تمثيلاً، فيما ذكر آخرون أنها "تتنقل بين الشخصية القوية والضعيفة، بشكل مخيف!"، ليقول آخر: "وجعتيلي قلبي المرأة المخدوعة المغشوشة والمتألمة الحزينة القاضية النزيهة الي بحكم القدر تضعف وتتخلى عن مبادئها".

ولم يتوقف الأمر عند الإشادة بهذا المشهد، إذ تلاه الإشادة بالدور الذي تقدمه ماغي ككل، قائلين بأنها تخطت نفسها وأبدعت في المشاهد التي تقدمها في "أولاد آدم"، ووصل البعض لاعتبار دورها في هذا المسلسل هو الأفضل لها منذ أعوام.

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يذكر أن ماغي بوغصن تعيد في هذا المسلسل ثنائيتها مع الفنان السوري مكسيم خليل بعد ثنائيتهما في مسلسل "يا ريت" الذي عُرض قبل سنوات، كما أنه المسلسل الثاني الذي يتشارك فيه النجمان والنجم السوري قيس البطولة بعد أن قدموا سوياً مسلسل "يا ريت".

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري قد أعلنت في أول يوم من رمضان، عن أنها اختارت "أولاد آدم" على وجه الخصوص لتتابعه في رمضان، معلقةً على ذلك بتغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، إذ قالت مشيدةً به: "اخترت تابع اولاد ادم مو معقول شو مُتقن والكلّ مبدّع والرّائعه ماغي بو غصن ناضجة وعميقة وبسيطة .. براڤو للكلّ بهالمسلسل".

وينضم المسلسل لقائمة الأعمال الدرامية الاجتماعية والتي تحوي نوعًا من التراجيديا، وهو يعكس العلاقات الاجتماعية التي نعيشها في هذه الأيام في إطار درامي مشوق ومثير للدهشة، حيث ظهر من خلال الحلقة الأولى بأن المسلسل ربما سيحمل العديد من المفاجآت.