شكرا لقرائتكم خبر عن دلالات واضحة فى ظهور محسن محي الدين بأحداث "النهاية" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان محسن محي الدين في مسلسل "النهاية" ظهورا خاصا في عدة حلقات بدأها من الحلقة الأولي وافتتح المسلسل بمشهد من خلال حلم يحلمه المهندس زين " يوسف الشريف " وظهر أيضا أمس في الحلقة الرابعة التي تعاد اليوم علي قناةon e .

ظهور محسن محي الدين في كل حلقة له عدة دلالات ربما تكون الدلالة الأكثر وضوحا هي أنه رمز وإسقاط للمعلم وللعلم فهو يظهر دائما مع تلاميذ أطفال يلقنهم تعاليمه فيقول مثلا لهم في الحلقة الأولي والشاشة سوداء تماما : تخيلوا أن ده هو كل حاجة .. الظلام السواد ده .. ولا يوجد هواء ولا ماء ولا أرض ولا زمان ولا مكان.. وفجأة يقول الله سبحانه وتعالي: فليكن نور ومن النور تبدأ الحياة .

فهو يقدم شخصية رمزية يقدمها ببراعة وبتعبيرات وجهه المبتسم وكأنه الأمل في اليأس والنور الذي يظهر بصيصه في ظلام دامس ووجود الأطفال معه يعطي عدة دلالات أهمها أنه المعلم ويمنح دائما يوسف الشريف في حلمه إشارات لما يحدث مستقبلا .

يذكر أن الحلقة الرابعة من مسلسل " النهاية " ليوسف الشريف ترك فيها القدس وذهب لمكان جديد وتكتل جديد من العالم " تكتل الواحة " الذي يبدو أنه مصر بعد 100 عام فيقابل يوسف الشريف هناك " سليمة " ساره عادل وتؤكد له ان التعليم في هذا المكان مهم جدا ولكنها تخبره بعدة قواعد مهمة يجب الالتزام بها ويدخل المهندس زين في مكان يغلب عليه اللون الابيض وحتي غرفته كلها أبيض في أبيض والمكان مجهز له به ملابس وكل ما يحتاجه وهذا المكان اسمه " الواحة " ولديه تصريح بالتواجد في الواحة فقط ولكن غير مسموح له الاتصال بالخارج وخاصة أنه يريد ان يطمئن على زوجته في القدس.

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والمهندس زين يشترط علي تكتل الواحة أن يحدث زوجته قبل العمل معهم وبالفعل يصرح له بالحديث مع زوجته في القدس ويحدثها ويطمئنها ويطمئن عليها وعلي مولوده الجديد "يحيى " .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.