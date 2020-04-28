شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الأصلية.. مجدى الهوارى يحتفل بمرور 20 عاما على "الناظر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل فيلم الناظر واحدا من أفضل الأفلام الكوميدية المصرية على الإطلاق، وتحديدا فى جيل التسعينات وبداية الألفية، حيث لعب بطولته الراحل علاء ولى الدين، وحاول التركيز على قضية التعليم فى مصر.



مجدى الهوارى على انستجرام

Advertisements

المنتج مجدى الهوارى، نشر صورة لأبطال العمل علاء ولى الدين أحمد حلمى وبسمة وهشام سليم وحسن حسنى والمخرج شريف عرفة والمؤلف أحمد عبد الله، والفنيين بالفيلم، وعلق عليها "واخيراً لقيت النسخة الأصلية من الصورة ديه زي النهارده من 20 سنة"



النسخة الأصلية

الفيلم هو العمل قبل الأخير لعلاء ولى الدين سينمائيا، حيث قدم بعدها فيلم "ابن عز" ولم يلق نفس نجاح الناظر، وتوفى ابان تصوير فيلم "عربى تعريفه"، حيث كان يشاركه البطولة حنان ترك وشريف منير وخيرية أحمد وتأليف حازم الحديدى .

الجمهور مازال يحب الشخصيات الـ 3 الأساسية التى قدمها علاء ولى الدين وهى الأب والأم والابن، والإتقان الذى أدى به الأدوار الـ 3، وأيضا ظهور شخصية اللمبى التى لاقت نجاحات بعد ذلك، وانطلاقة النجم أحمد حلمى.