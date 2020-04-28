شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إقامة بليك شيلتون وجوين ستيفاني لحفل زفافهما فى الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل استغل بليك شيلتون وجوين ستيفاني فترة الحجر الصحي وإقامة حفل زفافهم؟ تساؤل انتشرمؤخرا وهو ما آثار الكثير من الجدل حول فكرة زواج النجمين التي توضع دائما محط تركيز المواقع الفنية من شتي أنحاء العالم.

إلا أن موقع "جوسيب كوب" كشف أن ما يتردد ما هو إلا شائعة جديدة حول شيلتون وستيفاني، والحقيقة الوحيدة في القصة هي أن المطربين في الحجر الصحي معا، وقد ظهر ستيفاني وشيلتون مؤخرا ضيوف في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون عبر دردشة الفيديو حيث قامت مغنية No Doubt بقص شعر شيلتون ولم يتحدثا عن فكرة الزواج.



جوين و شيلتون

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بدأت الشائعة بنشر مجلة "Star" تقرير أن جوين ستيفاني وبليك شيلتون عقدا مراسم الزواج مؤخرا في مزرعة شيلتون، تزعم الصحيفة أيضا أن الثنائي كانا معا خلال فترة الحجرالمنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا لذلك قررا جعل الأمر رسميا، وأشار التقرير أن حضر حفل الزفاف 16 ضيفا من مشاهر العالم بينما شاهد الآخرون الحفل عبر تطبيق "Zoom"، بينما تواجد بالحفل ابن ستيفاني كونه حامل لخاتم الزواج، وأشار التقريرأن فكرة الزواج جاءت أثناء تواجدهما بالحظر المنزلي خلال الفترة الماضية.

وتابع المصدر المزعوم قائلا: "لم يحتاج الثنائي إلى ضجة، فقط اتفقا علي جمع المقربين منهما، واختارا شخص يرأس حفل الزفاف"، يقول المصدر الغامض: "لقد كان احتفالا يعتمد علي الحب فهو نقي وبسيط، وهو حقا طريقة مثالية ليصبح جوين وبليك زوجين.