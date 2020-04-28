تراند اليوم : أمير سعودي يهاجم " مخرج7" ويدافع عن " المطاوعة"

استنكر الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، الهجوم على هئية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي تم في مسلسل " مخرج 7".

وأضاف الأمير السعودي على حسابه في تويتر : " الهيئة جهاز حكومي كان له أخطاء لكن لا أحد ينكر أنه كان له محاسن وأعمال طيبة".

وتابع : وكذلك الفن كما أن له أخطاءً لكن لا أحد ينكر أنه يقدم شيء مفيد وإيجابي فلا يتوقع أحدهم الإسقاط والهجوم على الطرف الآخر ولا يقبل أن يرد عليه أو ينتقد فهناك فرق النقد وبين البحث عن المساوىء وتجاهل الحسنات.

وكان الفنان السعودي ناصر القصبي، قد وحهت له العديد من الانتقادات على تويتر بسبب ما اعتبره متابعون تهكما على "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، في ثاني حلقات مسلسله الكوميدي "مخرج رقم 7"، الذي يذاع في الموسم الرمضاني.

ويظهر القصبي في مقطعٍ متداول من الحلقة، وهو يشير لزميله في العمل بطريقة ساخرة عن جهة معينة بالقول: "اللي كانوا موجودين أول.. اللي كانوا يخوفون من أول.. اللي ما عاد صاروا موجودين..".

واعتبر رواد تويتر أن ذلك إشارة ساخرة لـ"المطاوعة"، أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ووجهوا انتقادات لاذعة للقصبي.