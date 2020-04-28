ردود فعل إيجابية.. خالد الصاوي يشكر متابعي مسلسل "ليالينا80"

عبّر الفنان خالد الصاوي عن سعادته بردود الفعل الإيجابية حول مسلسله الرمضاني "ليالينا 80"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"
ووجه الصاوي الشكر إلى الجمهور وصناع العمل قائلاً:"احم احم متشكر جدا جدالكل تعليق حلو عن ليالينا٨٠ متشكر جدا كمان والله لكل صناعه".
يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة كلًا من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان،محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج:تامر مرسي، وتدور أحداثه في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الإجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.
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