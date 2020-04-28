فن ومشاهير

ياسمين علي للوفد : النهاية يرصد امُنيات الوطن العربي بتحرير القدس

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اعربت الفنانة الشابة ياسمين علي، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الجديد "النهاية"، لافتة انها عقب قرأتها للسيناريو وافقت على الفور.

 

وأكدت ياسمين في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد"، أن النهاية لم يقلد الغرب بأنهيار العالم في اعمالهم بالخيال

العلمي ولكن  يتوقع مايتمناه الوطن العربي، وأضافت انها تتوقع أن  يحدث بالفعل وهي تحرير القدس.

 

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وتدور أحداثه في في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50

عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

 

مسلسل  النهاية تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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