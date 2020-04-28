فيديو.. ريهام سعيد عن شيرين رضا: ساهمت كتير في تغيير شخصيتي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو لها أثناء حديثها عن الفنانة شيرين رضا خلال أحد برامجها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وتظهر ريهام خلال الفيديو وهي Advertisements تعبر عن حبها الشديد لشيرين رغم عدم معرفتها بها بشكل شخصي. تعبر عن حبها الشديد لشيرين رغم عدم معرفتها بها بشكل شخصي. وكتبت عبر حسابها قائلة :"بتعلم منها ساهمت كتير في تغيير شخصيتي.. الكلام ده انا قلته هنا من ٨ سنين و لسه بقوله و مش صاحبتي و معرفهاش ساعات ناس ماتعرفهمش بيكونوا إيجابيين في حياتك اكتر من الي حواليك". قلته هنا من ٨ سنين و لسه بقوله و مش صاحبتي و معرفهاش ساعات ناس ماتعرفهمش بيكونوا إيجابيين في حياتك اكتر من الي حواليك".

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