ياسمين علي للوفد : النهاية يتحدث عن عصر فقير لاوقت فيه للأزياء

اعربت الفنانة الشابة ياسمين علي، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الجديد "النهاية"، لافتة انها انتهت من قراءة السيناريو بعد 6 ساعات نظرا لعناصر الجذب الشديدة به.

وأكدت ياسمين في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد"، أن المسلسل يتحدث عن عصر فقير وكل شئ به يدل على ذلك حتى طبقة الاغنياء تظهر بشكل ليس مهندم مايدل على أنه لايوجد وقت

للأزياء خلال هذا العصر، واضافت أن الملابس فقيرة لان الامكانيات التي من الممكن أن يتم صناعة الملابس بها لاتوجد لذلك اردئ الاقمشة التي من الممكن أن يتم صنع بها الملابس هي التي تتواجد في ذلك العصر.

وتابعت ياسمين حديثها قائلة :"كما أن التكنولوجيا ليست غالية، ولكن أكثر شئ

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سيكون باهظ الثمن هو النقط التي يستطيع الإنسان الحياة بها".

وتدور أحداثه في في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل النهاية تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.