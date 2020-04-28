نشر الفنان أحمد صلاح حسني البوستر الدعائي لمسلسله الرمضاني "الفتوة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ووجه من خلالها رسالة شكر للفنان ياسرجلال قائلاً:"انسان وممثل كبير سعيد بالعمل معاه هناك كيميا كبيره جمعتنا منذ اليوم الاول للتصوير الحمدالله فعلا ياسر جلال انسان و ممثل كبير يستحق كل الخير والنجاح ".
"الفتوة" من بطولة "ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، ليلى أحمد زاهر، رياض الخولي، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، ومن تأليف:هاني سرحان، إخراج:حسن المنياوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعاونه الفني الأول في الفتوة .. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ ياسر جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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