بعد تعاونه الفني الأول في الفتوة .. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ ياسر جلال

نشر الفنان أحمد صلاح حسني البوستر الدعائي لمسلسله الرمضاني "الفتوة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ووجه من خلالها رسالة شكر للفنان ياسر

جلال قائلاً:"انسان وممثل كبير سعيد بالعمل معاه هناك كيميا كبيره جمعتنا منذ اليوم الاول للتصوير الحمدالله فعلا ياسر جلال انسان و ممثل كبير يستحق كل الخير والنجاح ".

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"الفتوة" من بطولة "ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، ليلى أحمد زاهر، رياض الخولي، أحمد خليل، أحمد خالد صالح، ومن تأليف:هاني سرحان، إخراج:حسن المنياوي.