سميرة سعيد تطرح دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان الكريم

طرحت الفنانة سميرة سعيد دعاء ديني جديد بثوتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت على الفيديو قائلة:"يارب أناجتلك ..وقفت على بابك..افتحلي باب رحمتك".
يذكر أن سميرة شاركت في الدراما الرمضانية من خلالها غناء تتر مسلسل"لما كنا صغيرين"، والتي طرحته على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حصلت على أكثر من 150 ألف مشاهدة ، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.
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