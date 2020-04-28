سميرة سعيد تطرح دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان الكريم

طرحت الفنانة سميرة سعيد دعاء ديني جديد بثوتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت على الفيديو قائلة:"يارب أنا جتلك ..وقفت على بابك..افتحلي باب رحمتك". جتلك ..وقفت على بابك..افتحلي باب رحمتك". Advertisements يذكر أن سميرة شاركت في الدراما الرمضانية من خلالها غناء تتر مسلسل "لما كنا صغيرين"، والتي طرحته على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حصلت على أكثر من 150 ألف مشاهدة ، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي. "لما كنا صغيرين"، والتي طرحته على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حصلت على أكثر من 150 ألف مشاهدة ، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي. View this post on Instagram يا رب انا جتلك.. وقفت على بابك.. افتحلي باب رحمتك.. A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Apr 28, 2020 at 2:24am PDT

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