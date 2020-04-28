أحمد الفيشاوي عن زوجته في الحجر المنزلي: "بقيت قادر اتعرف عليها أكتر"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ عن كواليس فترة الحجر المنزلي مشيرا الى انه في هذه الفترة نظم جوائز والده في المنزل، قائلا عبر إذاعة إنرجي المصرية: "عملنالها مكان حلو وبقت منورة في البيت"، كما تحدث عن زوجته قائلا: "ومن مكاسب الحجر بالنسبة لي مراتي.. لأني بحبها جدا وبقى عندنا وقت أكبر نكون فيه مع بعض، وبقيت قادر اتعرف عليها أكتر".

واضاف: "من أكتر الحاجات اللي مفتقدها في فترة الحجر المنزلي إني أروح السينما أو ألعب كيك بوكسينغ أو أروح الجيم.. ولما بيحصل حاجة زي الوضع اللي في لعالم دلوقتي مش بكون مفزوع لأني بعمل اللي عليا وباخد إجراءات أحافظ بيها على نفسي وعلى الأخرين".

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