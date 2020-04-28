فرصة لتناول العشاء مع كيم كارداشيان وعائلتها

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومميزة، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ أنها ستختار واحد من المتبرعين لإحدى الحملات الخيرية ليتناول معها ومع عائلتها الشهيرة وجبة العشاء، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، في اشارة منها الى تشجيع اكبر عدد من الأشخاص للتبرع والقيام بالأعمال الخيرية.

الجدير ذكره ان النجمة كيم كارداشيان كانت قد تعرضت مؤخرا للكثير من الانتقادات، وذلك بسبب قيامها بإطلاق عطراً جديداً.

اذ ان عدد من المتابعين اتُهموها بعدم أخذ وباء فيروس كورونا على محمل الجد.

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