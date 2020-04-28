رولا شامية تعلن إنفصالها عن زوجها رودي سعد

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ خبراً حزيناً لمتابعيها، وهو إنفصالها رسمياً عن زوجها ​رودي سعد​، بعد زواج دام سنة و3 أشهر.

وكتبت رولا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "تعلمت ان وجود آلم في الدنيا يرفع عنا البلاء،فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء، حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي".

كما نشر رودي صورة له مع رولا، وعلّق: "شو حلو الحب والإحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص لبتحبو والاحلا تنفصلو كمان بكل حب وإحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي".

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