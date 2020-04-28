ميرنا وليد - بيروت - نشرت الاعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ مقطع فيديو لها من برنامج قديم تشيد فيه بالممثلة المصرية ​شيرين رضا​، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت ريهام على الفيديو كاتبة: "بتعلم منها ساهمت كتير في تغيير شخصيتي.. الكلام ده انا قلته هنا من ٨ سنين ولسه بقوله ومش صاحبتي ومعرفهاش ساعات ناس ماتعرفهمش بيكونوا إيجابيين في حياتك أكتر من اللي حواليك".

ونال هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين ايضا اشادوا بدورهم بالممثلة شيرين رضا والاعلامية ريهام سعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قالته ريهام سعيد عن شيرين رضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.