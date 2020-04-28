خاص الفن-كارول سماحة تكشف تفاصيل "انت اقوى"

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ لموقعنا أن فكرة أوبريت "​انت اقوى​"، صدرت من قبل الدكتور وليد مصطفى واقترحها على الكاتب مدحت العدل الذي وصفته بأنه أهم كاتب مسلسلات مصرية وكاتب مسرحي أيضاً.

وتابعت أن مدحت العدل بدوره أحب الفكرة، وتم اختيار الفنانين من لبنان والعالم العربي الذين شاركوا في الأوبريت الذي يعود ريعه لمعالجة مرضى كورونا.

وقالت كارول أن الفنانين والمخرج طارق العريان تم اختيارهم من قبل مدحت العدل ووليد مصطفى وعمرو مصطفى.

وعبرت كارول عن اعجابها بأن يتحدوا الفنانين لسبب نبيل.

وعن عدد الفنانين قالت كارول أن الأغنية لا تحتمل أكثر من هذا العدد من الفنانين كونها ليست طويلة.

وأكدت كارول أن تسجيل الفنانين لمقاطعهم تم مع احترام كل إجراءات الوقاية من كورونا حيث أن بعض الفنانين سجلوا من منازلهم فهم يمتلكون ستوديو فيها، وذكرت أنها بدورها سجلت في الستوديو مع الموزع.

وشددت كارول على أنها لم تلتق بأي فنان، كما ان التصوير تم خلال تسجيل كل فنان لمقطعه، وتم عمل الفيديو كليب أونلاين.

يذكر أن العمل من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.