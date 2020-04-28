شاكيرا وليوناردو دي كابريو وسيلين ديون وغيرهم تخطوا فكرة إمتلاك البيوت فإشتروا جزراً

ميرنا وليد - بيروت - كثير من النجوم العالميين ممن لجؤوا بحثاً عن الخصوصية وبعيداً عن ضجيج الأضواء إلى شراء جزر خاصة بهم نذكر منهم بحسب ما أوردت مجلة People.

المغنية العالمية ​شاكيرا​ التي تمتلك جزيرة بوندس كاي في جزر البهاما وتقدر مساحتها بـ700 فدان وسعرها حوالى الـ16 مليون دولار.

وكانت إشترتها برفقة زملائها الموسيقيين وأصدقائها روجر واترز قائد فرقة Pink Floyd وأليخاندرو سانز.

الممثل العالمي ​جوني ديب​ الذي يملك جزيرة ايضاً في جزر البهاما إسمها ليتل هاي كاي تقدر مساحتها بـ45 فداناً وسعرها حوالى الـ3.6 مليون دولار.

إشتراها في العام 2004 حيث قضى حينها عطلاته برفقة الممثلة الفرنسية فانيسا براديس التي كانت حبيبته وطفليهما.

الفنانة العالمية ​سيلين ديون​ التي تمتلك جزيرة إيا غانيون في مقاطعة كيبك في وطنها الأم كندا.

وتم إنشاء، في هذه الجزيرة قصر حجري مكون من أربعة طوابق، ومبني على مساحة 24 ألف قدم مربعة كانت امرت هي ببنائه خصيصاً لها.

إلا أن ديون عادت وعرضت الجزيرة للبيع بمبلغ 25.5 مليون دولار حيث قيل إنها باعت في العام 2016 من دون ان تفصح عن السعر.

Advertisements

الممثل العالمي ​ليوناردو دي كابريو​ الذي يمتلك جزيرة بلاكدور كاي في بليز التي تبلغ مساحتها 104 أفدنة.

وكان أعلن سابقاً عن نيته بناء منتجع صديق للبيئة عليها من المقرر أن يتم إفتتاحه هذا العام ويهدف هو وشريكه "بول سياليا" أن يبنيا منتجعًا يعالج مشكلات الجزيرة البيئية، وإعادة زراعة الأشجار، وإدخال المنتجات الزراعية المحلية.

الممثل العالمي ​إيدي ميرفي​ الذي يمتلك جزيرة روستر كاي في جزر البهاما وهي تمتلك موقعاً مميزاً إذ تبعد فقط 5 دقائق عن ناسو العاصمة.

وتعد هذه الجزيرة الثانية التي إشتراها في العام 2007 مقابل حوالى الـ15 مليون دولار.