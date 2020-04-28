تراند اليوم : بيومى فؤاد يبحث عن أبنائه في ” 2 فى الصندوق “

انطلقت اليوم، سابع حلقات مسلسل “2 في الصندوق” لحمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة ببكاء الفتاة التى يحبها “شوقا” وتدعى “نونا”، وذلك بعد أن رفض والدها خطبتها له.

يقوم بدور زعيم لبلده أفريقية ويدعى” عبدو ممادو” بيومى فؤاد يذهب إلى حبيبته السابقة وتدعى “شيخونه”، وهى على فراش الموت.

وتعترف له ” شيخونة” أن لديه أولاد منها يعيشان فى مصر، وتحكى له كيف تم ذلك بالماضي أثناء زواجهما بشكل سري، وهروبها خوفا من تهديد زوجته لها بالقتل، لتنجب توأمين ذكور وتتركهما على سور السفارة أملا أن يعثروا عليهم.

“اتنين في الصندوق” يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة “إم بي سي مصر”، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني و”أوس أوس” ،صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد،حنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.