تراند اليوم : تعرف على ضيفة حلقة الليلة من برنامج “اغلب السقا “

نشرت الفنانة نوال الزغبى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” إنستجرام ” صورة بصحبة الفنان أحمد السقا .

علقت نوال على الصورة قائلة :انتظروا الليلة حلقة مميزة مع الممثل الكبير والرائع #احمد_السقا

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالآتي :

مستينكم , اية الجمال دة , بحبكم اوى

برنامج “إغلب السقا” يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

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وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.

ويضاف إلى ذلك مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج “إغلب السقا” على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.