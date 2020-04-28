تراند اليوم : الفنانة شهيرة تنتقد الأعمال الدرامية : روحو لربنا في رمضان

نشرت الفنانة شهيرة حمدى زوجة الفنان محمود ياسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بوست جديدا تتحدث فية عن الأعمال الدرامية في شهر رمضان.

علقت شهيرة على البوست قائلة: “عندي مشكلة الأعمال الدرامية السنه دي معظمها مستواها جيد وتستحق المشاهده بس احنا في رمضان الشهر الكريم اللي بيجي مره واحده في السنه ربنا أعطانا فرصه فيها للتقرب أكتر والتمرغ في أنواع العباده ولزياده حسناتنا مش لمشاهده 4او 5 أعمال في اليوم وصدق عز وجل عندما قال أيام معدودات مش مصدقه اننا نهدر الوقت كده طيب أمتي نصلي ونقرأ قرآن وتراويح ودعاء وتضرع ومناجاه وخاصه في الأيام الصعبه دي محتاجين نركز شويه ليرفع عنا الغمه كفايه مشاهده عمل أو أتنين والباقي بعد رمضان مش هيطيروا والله نراجع نفسنا وقدمنا لسه الفرصه وليتنافس المتنافسون”.