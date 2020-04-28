تراند اليوم : تعرف علي مرتب رامز جلال في برنامجه الرمضاني .. يجوز 500 شاب و يقعدهم في التجمع

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالمبلغ الذي تقاضاه الفنان رامز جلال عن برنامجه الرمضاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامد “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة قناة “صدى البلد”.

وقال مرتضى: “رامز تقاضى 120 مليون جنيه مقابل يبهدل ويمرمط ولاد بلده بالشكل دا، أنا مبحترمش اللي يجرجر ويحتجز ويهين ولاد بلدي بالشكل دا، غير مقبول التعذيب وقلة الأدب والشتيمة دي”.

وأضاف: “ازاي يخلي الفنانة المحترمة غادة عادل تقول على نفسها أنا كلبة، ازاي، مين اداله الحق إنه يحتجزهم بالمنظر دا، وكمان بيكهربهم على الكرسي”.

وتقدم مرتضى منصور اليوم بطلب لوزير الصحة بحجز رامز جلال بمستشفى الأمراض النفسية، كما أنه في تقدم بطلب وقف بث البرنامج وذلك لما به من شروع في قتل، والتعذيب، والترويع والتخويف، والاحتجاز بدون وجه حق، والإكراه تحت التهديد على الضيوف.

ويبث برنامج “رامز مجنون رسمي” عبر شاشة قنوات “mbc مصر” في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويعاد في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل، وتساعد الإعلامية أروى على تقديم البرنامج مع رامز جلال.