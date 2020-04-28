تراند اليوم : بعد الحجاب و النقاب .. حلا شيحة تخضع لعملية تجميل في مكان حساس – إتفرج

تعرضت الفنانة حلا شيحة، لانتقادات لاذعة بسبب إجرائها لعدد من عمليات التجميل التي غيرت من شكلها كثيرًا، وذلك بعد ظهورها في مسلسل “خيانة عهد” .

وجاءت تعليقات متابعي حلا شيحة على “إنستجرام”: “لية عملتي كدة في نفسك؟” وآخرين: “شكلك زمان كان احلى ” و” يا خسارة براءة وشك”.

وخضعت حلا شيحة لعملية تصغير الانف ونفخ شفيتها ووجها بالبوتكس، لتبدو بملامح أكثر حدة وجرأة .

وتدور أحداث المسلسل حول (عهد) سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها.

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