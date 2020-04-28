تراند اليوم : هنرتاح شوية .. تعرف علي العقوبة المنتظرة علي ” سما المصري ” بسبب فيديوهاتها

أحدثت سما المصري، جدلا كبيرا في الشارع المصري، بما تقوم به من أفعال مخلة وخادشة للحياء، خاصة بعد ظهورها أكثر من مرة بملابس شبه عارية، مما كان له أثار بالغ في نفوس المصريين، وغضبهم، وعلى الفور، قام النائب العام بإصدار قرار بالقبض عليها والتحقيق معها، ثم القرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفى هذا السياق، فأن العقوبة التي ينص عليها القانون، وفقا لنص المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

يذكر أن أمر النائب العام بحبس المتهمة، سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.