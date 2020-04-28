كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:03 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من برنامج سابق لها كانت تتحدث في إحدى حلقاته عن الفنانة ” شيرين رضا ” .
والتي أشادت فيه بالأعمال الفنية التي قدمتها وبأدائها الذي يتطور بشكل سريع في مدة قصيرة .
وكتبت ريهام سعيد في تعليقها على الفيديو قائلة : ” بتعلم منها ساهمت كتير في تغيير شخصيتي .. الكلام ده أنا قلته هنا من ٨ سنين ولسه بقوله ومش صاحبتي ومعرفهاش ” .
وتابعت : ” ساعات ناس ماتعرفهمش بيكونوا إيجابيين في حياتك أكتر من اللي حواليك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد عن فنانة مصرية شهيرة : ” ساهمت كتير في تغيير شخصيتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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