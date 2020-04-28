كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:03 مساءً - نشرت الفنانة ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تهاجم من خلالها الحكومة اللبنانية متهمة إيها بكونها السبب فيما يعاني منه الشعب اللبناني من قهر وفقر وسوء الحالة المعيشية .
فكتبت قائلة : ” يا عيب الشوم عا دولة عم تخلي ولادها يموتو من الغضب والقهر بالشوارع لأنو ببيوتن ما في ربطة خبز ” .
وتابعت : ” يا عيب الشوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن برا والناس ليراتا ما إلن قيمة .. في ناس عم تنام بكراتين وناس عم تاكل من الزبالة .. أيام الحرب ما صار هيك بالناس ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا : ” في ناس عم تنام بكراتين وناس عم تاكل من الزبالة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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