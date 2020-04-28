عاجل: العثور على هذا النجم العالمى ميتا بشقته في فلوريدا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:03 مساءً - أفادت شبكة “cnn” الإخبارية، بأن الشرطة قد عثرت على النجم الأمريكي “ديميتري دياتشينكو” ، متوفيا داخل شقته، فيما لا يزال الدافع وسبب وفاة الممثل غير معروفين حتى الآن.

إذ عثرت الشرطة على جثته مستلقيا على كرسي في غرفة المعيشة ولا يستجيب داخل شقته في مدينة دايتونا بيتش في ولاية فلوريد؛ويبدو أنه توفي إثر أزمة قلبية أو نتيجة اصابة تلقاها في العمل قبل الوفاة بعدة ايام ، ولكن نتائج تشريح الجثة الأولية لم يبت فيها بعد ولم تجزم بالسبب الحقيقي للوفاه .

ووفقا لما قاله أحد زملائه في العمل، فإنه لم يتلقَ منه أي اتصالات على مدى أيام وآخر ما سمعه من الممثل كان عبر رسالة نصية في 19 أبريل، ما اضطره للجوء إلى الشرطة عندما لاحظ غيابه. وأضاف أن دياتشينكو تعرض للصعق بالكهرباء يوم الـ 13 من أبريل أثناء العمل واضطر إلى أخد إجازة يستريح فيها.

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وذكر تقرير للشرطة أن دياتشنكو كان يتعافى من إصابة تعرض لها مؤخرًا في العمل، ولا توجد هناك علامات على وجود جريمة ومازالت التحقيقات مستمره.

ويُذكر أن ولد دياتشينكو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1968 في سان فرانسيسكو، وهو أمريكي من أصل أوكراني ويوناني وسويدي، وبدأ مشواره الفني عام 1997، ومن أشهر أعماله فيلم الرعب الشهير “يوميات تشيرنوبيل” عام 2012. وشارك أيضا في العديد من البرامج التلفزيونية بما في ذلك “سي إس أى ميامي، وكريمينال مايندز، وصانز أوف انكيه”. كما شارك أيضا، في “كيف قابلت أمك” و”عظام” و”أبناء الفوضى” و”بروكين جيرلز2″” وغيرها من الأعمال والجدير بالذكر اشهر مشاركته الصوتية في شخصيات فيلم سلاحف النينجا.