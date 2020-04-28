مقتل لاجئ سوري على يد شرطي في تركيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:03 مساءً - كشفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء عن إيقاف شرطيا عن العمل بشكل مؤقت على خلفية قتله للاجئ سوري يدعى ” علي العساني ” يبلغ من العمر 19 عاما.

وذلك بعد هروب على العساني من نقطة تفتيش في ولاية أضنة جنوب البلاد .

وقالت ولاية أضنا في بيان لها أنه بعد هروب اللاجئ السوري قامت عناصر الشرطة التركية بإطلاق النار عليه لعدم امتثاله لأوامرها .

مما تسبب في إصابته بطلقة نارية عن طريق الخطأ أدت إلى مقتله بعد أن فشلت محاولات إنقاذه في المستشفى التي نقل إليها .

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وأضاف البيان أن الشرطي الذي تسبب في مقتل علي العساني تم توقيفه عن العمل فيما تتواصل التحقيقات القضائية والإدارية بالقضية .

ووفقا لوسائل إعلام سورية أن الشاب السوري كان قد هرب من الشرطة لمخالفته إجراءات حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما الذي تفرضه السلطات التركية بسبب فيروس كورونا .

وأثارت تلك الواقعة الكثير من الجدل والغضب بين متابعي مواقع التواصل الإجتماعي فانطلق هاشتاج ” أين قتلة علي ” .

الذي عبروا من خلاله عن استيائهم مما حدث وتعامل الشرطة مع ذلك الشاب بالإضافة إلى رؤيتهم بأن العقوبة التي وقعت على الشرطي لا تتناسب مع ما حدث .. فيما شكك بعض النشطاء في الرواية الرسمية للحادث مطالبين بالعدالة للقتيل .